Ибрагимович пропустит около месяца

Стало известно, сколько пропустит форвард «Милана» Златан Ибрагимович из-за травмы, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, 38-летний швед пропустит около месяца. Ранее клуб сообщил, что форвард повредил подошвенную мышцу правой голени. Ахиллово сухожилие не пострадало. Через 10 дней футболист пройдет дополнительное обследование.

В текущем сезоне Златан провел десять матчей за «Милан» и забил четыре мяча при одной голевой передаче.