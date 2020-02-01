Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Ибрагимович пропустит матч с «Вероной» из-за болезни

16:58
Теги:

Нападающий Златан Ибрагимович и защитник Симон Кьер не помогут «Милану» в матче 22-го тура против «Вероны», пишет Tuttomercato. По словам издания, оба футболиста пропустят встречу из-за гриппа. Кроме того, под вопросом из-за болезни и полузащитник «россонери» Раде Крунич.

Встреча 22-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Верона» состоится в воскресенье, 2 февраля. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир