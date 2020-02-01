Ибрагимович пропустит матч с «Вероной» из-за болезни

Нападающий Златан Ибрагимович и защитник Симон Кьер не помогут «Милану» в матче 22-го тура против «Вероны», пишет Tuttomercato. По словам издания, оба футболиста пропустят встречу из-за гриппа. Кроме того, под вопросом из-за болезни и полузащитник «россонери» Раде Крунич.

Встреча 22-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Верона» состоится в воскресенье, 2 февраля. Начало — в 17.00 по московскому времени.