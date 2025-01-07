Ибрагимович произнес речь после победы «Милана» над «Интером» в матче за Суперкубок
Златан Ибрагимович, советник «Милана», обратился к команде с речью после победы в финальном матче за Суперкубок Италии. В этом поединке «россонери» одержали верх над «Интером» (3:2).
«Мы достигли одной из наших целей. То, что мы искали, — это реакция, наша реакция. Прежде чем говорить, я хочу поздравить тренера и его персонал: всего за несколько дней вы проделали огромную работу.
Поздравляю также игроков. Вы завоевали этот трофей потом, самопожертвованием и желанием победить. Когда у команды есть такая воля к победе, ее трудно победить. Когда мы начинали чемпионат, я сказал вам, что все зависит от нас, потому что все дело в голове. Сегодня вы это доказали. Теперь мы возвращаемся в Италию, берем с собой этот менталитет, набираем очки, чтобы быть там, где нам нужно быть» — приводит слова Ибрагимовича Milan News.
Ибрагимович также поблагодарил болельщиков: «Поздравляю всех, кто был с нами с командой: это также ваша заслуга, даже если вы не известны и на поле, но вы так же важны, как и те, кто играет. Ребята, это «Милан», мы играем за эти трофеи: тот, кто хочет войти в историю «Милана», должен выигрывать эти кубки. Вперед, «Милан»!
«Милан» проигрывал по ходу матча 0:2, но в концовке встречи сумел отыграться и вырвать победу благодаря гол в добавленное время.
«Милан» выиграл Суперкубок Италии в восьмой раз в своей истории и сравнялся с «Интером» по этому показателю. Последний раз красно-черные побеждали в турнире в 2016 году.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|19
|14
|2
|3
|30-12
|44
|
2
|Аталанта
|18
|13
|2
|3
|43-20
|41
|
3
|Интер
|17
|12
|4
|1
|45-15
|40
|
4
|Лацио
|19
|11
|2
|6
|33-27
|35
|
5
|Ювентус
|18
|7
|11
|0
|30-15
|32
|
6
|Фиорентина
|18
|9
|5
|4
|31-18
|32
|
7
|Болонья
|17
|7
|7
|3
|25-21
|28
|
8
|Милан
|17
|7
|6
|4
|26-17
|27
|
9
|Удинезе
|19
|7
|4
|8
|23-28
|25
|
10
|Рома
|19
|6
|5
|8
|26-24
|23
|
11
|Торино
|19
|5
|6
|8
|19-24
|21
|
12
|Дженоа
|19
|4
|8
|7
|16-27
|20
|
13
|Эмполи
|19
|4
|8
|7
|18-22
|20
|
14
|Верона
|19
|6
|1
|12
|24-42
|19
|
15
|Парма
|19
|4
|7
|8
|25-34
|19
|
16
|Комо
|18
|4
|6
|8
|20-30
|18
|
17
|Лечче
|19
|4
|5
|10
|11-31
|17
|
18
|Кальяри
|19
|4
|5
|10
|18-32
|17
|
19
|Венеция
|19
|3
|5
|11
|18-32
|14
|
20
|Монца
|19
|1
|7
|11
|17-27
|10
|4.01
|17:00
|
Венеция – Эмполи
|1 : 1
|4.01
|20:00
|
Фиорентина – Наполи
|0 : 3
|4.01
|22:45
|
Верона – Удинезе
|0 : 0
|5.01
|14:30
|
Монца – Кальяри
|1 : 2
|5.01
|17:00
|
Лечче – Дженоа
|0 : 0
|5.01
|20:00
|
Торино – Парма
|0 : 0
|5.01
|22:45
|
Рома – Лацио
|2 : 0
|14.01
|20:30
|
Комо – Милан
|- : -
|14.01
|22:45
|
Аталанта – Ювентус
|- : -
|15.01
|22:45
|
Интер – Болонья
|- : -
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|12
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|11
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|5
|
|
Николо Барелла
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|11
|2
|2
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|14
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|8
|1
|3