Ибрагимович попал в заявку на игру с «Торино». Он не играл с ноября

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович попал в заявку на матч 17-го тура чемпионата Италии против «Торино». 39-летний швед начнет встречу на скамейке запасных.

Ибрагимович не играл с 22 ноября 2020 года. В тот день он получил растяжение мышц бедра в матче с «Наполи» (3:1), в котором оформил дубль. После восстановления от травмы он получил еще одно мышечное повреждение.

Ранее сообщалось, что Златан успеет восстановиться только к игре с «Кальяри» 18 января.

В нынешнем сезоне Ибрагимович отметился 11 голами в 10 играх.