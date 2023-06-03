Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Игры
Главная
Футбол
Италия

3 июня, 23:04

Ибрагимович покинет «Милан» по окончании сезона

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Златан Ибрагимович.
Фото AFP

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович покинет клуб по окончании сезона, сообщает AFP со ссылкой на заявление клуба.

«В воскресенье вечером после заключительного матча сезона «Милан» попрощается с Ибрагимовичем посредством короткой церемонии. Клуб хотел бы поблагодарить Златана за великолепные годы, которые мы провели вместе», — говорится в заявлении.

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В 2020 году он вернулся в клуб. В составе «Милана» 41-летний швед дважды выигрывал чемпионат Италии, а также становился обладателем Суперкубка страны.

Всего за «Милан» Ибрагимович провел 163 матча, в которых забил 93 мяча и сделал 35 результативных передач. В текущем сезоне форвард провел 4 матча и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что «Монца» хочет подписать Ибрагимовича в качестве свободного агента.

В матче заключительного, 38-го тура серии А «Милан» сыграет с «Вероной». Встреча пройдет 4 июня в 22.00 мск.

Златан Ибрагимович
Футбол
ФК Милан
6
2
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Роналду сделал «Аль-Наср» хуже. Вот доказательства
УЕФА принял извинения Марциняка и подтвердил назначение арбитра на финал Лиги чемпионов
Минобороны заявило об увеличении желающих служить по контракту
WP сообщила об использовании ДРГ в Белгородской области вооружения США и ЕС
Песков назвал Францию активным участником конфликта на Украине
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Интер» победил «Торино» Миранчука в матче последнего тура серии А

«Лацио» победил «Эмполи» и финишировал вторым в серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 37 27 6 4 75-28 87
2
 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 37 19 10 8 61-42 67
5
 Аталанта 37 18 7 12 61-46 61
6
 Рома 37 17 9 11 48-37 60
7
 Ювентус 37 21 6 10 55-33 59
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Торино 38 14 11 13 42-41 53
10
 Монца 37 14 10 13 46-47 52
11
 Болонья 37 13 12 12 50-47 51
12
 Удинезе 37 11 13 13 47-47 46
13
 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 38 10 13 15 37-49 43
15
 Салернитана 38 9 15 14 48-62 42
16
 Лечче 37 8 12 17 31-43 36
17
 Специя 37 6 13 18 30-60 31
18
 Верона 37 7 10 20 30-56 31
19
 Кремонезе 38 5 12 21 36-69 27
20
 Сампдория 37 3 10 24 24-69 19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.06 21:30
Сассуоло – Фиорентина
 1 : 3
3.06 19:30
Торино – Интер
 0 : 1
3.06 22:00
Кремонезе – Салернитана
 2 : 0
3.06 22:00
Эмполи – Лацио
 0 : 2
4.06 19:30
Наполи – Сампдория
 - : -
4.06 22:00
Милан – Верона
 - : -
4.06 22:00
Рома – Специя
 - : -
4.06 22:00
Аталанта – Монца
 - : -
4.06 22:00
Лечче – Болонья
 - : -
4.06 22:00
Удинезе – Ювентус
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 25
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 16
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 23 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 24 1 7
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 31 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости