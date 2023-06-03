Ибрагимович покинет «Милан» по окончании сезона

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович покинет клуб по окончании сезона, сообщает AFP со ссылкой на заявление клуба.

«В воскресенье вечером после заключительного матча сезона «Милан» попрощается с Ибрагимовичем посредством короткой церемонии. Клуб хотел бы поблагодарить Златана за великолепные годы, которые мы провели вместе», — говорится в заявлении.

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В 2020 году он вернулся в клуб. В составе «Милана» 41-летний швед дважды выигрывал чемпионат Италии, а также становился обладателем Суперкубка страны.

Всего за «Милан» Ибрагимович провел 163 матча, в которых забил 93 мяча и сделал 35 результативных передач. В текущем сезоне форвард провел 4 матча и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что «Монца» хочет подписать Ибрагимовича в качестве свободного агента.

В матче заключительного, 38-го тура серии А «Милан» сыграет с «Вероной». Встреча пройдет 4 июня в 22.00 мск.