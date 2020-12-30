Ибрагимович показал видео, на котором он падает в снег в одних трусах

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал в своем Twitter новое видео. На нем 39-летний шведский футболист выходит из дома в нижнем белье, забирается на сугроб и падает в снег.

30 декабря в Милане идет сильный снегопад. Игрок россонери в настоящий момент восстанавливается от мышечного повреждения.

Ранее стало известно, что Ибрагимович посетит музыкальный фестиваль в Сан-Ремо. Мероприятие пройдет со 2-го по 6 марта 2021 года.

В текущем сезоне Ибрагимович провел 10 матчей за «Милан», забил 11 голов и сделал две результативные передачи.