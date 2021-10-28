Ибрагимович поддержал австралийского футболиста, совершившего каминг-аут
15:37
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поддержал полузащитника «Аделаиды Юнайтед» Джоша Кавалло, который совершил каминг-аут.
«Ты — чемпион. Футбол — для всех. Мое большое уважение», — написал Ибрагимович в Twitter.
27 октября 21-летний полузащитник признался, что является геем.
По итогам сезона-2020/21 Кавалло получил награду «Восходящая звезда» от австралийской лиги.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/Ibra_official/status/1453462556534886402
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю