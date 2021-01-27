Ибрагимович подчеркнул, что не оскорблял Лукаку по расовому признаку

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович, заявил, что в его словах в отношении нападающего «Интера» Ромелу Лукаку не было расизма.

«В мире Златана нет места расизму, — написал Ибрагимович в Twitter. — Мы все одной расы — мы все равны. Все мы игроки, некоторые из нас сильнее, чем другие».

In ZLATAN's world there is no place for RACISM.

We are all the same race — we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte — Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra_official) January 27, 2021

Также швед опубликовал ссылку на видео в Instagram, где белый и темнокожий мальчик бегут друг другу навстречу и обнимаются.

«Интер» обыграл «Милан» со счетом 2:1. Ибрагимович и Лукаку забили по голу, во втором тайме игрок «Милана» был удален.

Швед на 58-й минуте получил вторую желтую карточку. Первую он получил за стычку с Ромелу Лукаку в первой половине. Tuttomercatoweb ранее сообщил, о том, что именно они сказали друг другу. По данным источника, швед сказал бельгийцу: «Иди делай свое вуду дерьмо ты, маленький ослик». Это было расценено как расизм.

Златан опроверг информацию о том, что он оскорбил соперника по расовому признаку. Представители «Милана» заявили, что это является отсылкой на цитату главного акционера «Эвертона» Фархада Мошири, который в январе 2018 года сообщил, что Лукаку отказался от нового контракта из-за «вудуистского послания». Тогда бельгийский нападающий опровергал данные заявления руководителя клуба, но фраза попала в заголовки многих газет.