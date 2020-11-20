Ибрагимович подарил игрокам «Милана» по PlayStation 5

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович решил необычным образом повысить моральный дух одноклубников. 39-летний швед подарил всем по новой игровой приставке PlayStation 5. В четверг ряд игроков опубликовали в Instagram истории с благодарностями.

Примечательно, что несколько лет назад Ибрагимович был послом главного конкурента Sony — игровой приставки Xbox One.

PlayStation5 вышла 12 ноября в США, Мексике, Японии и ряде других стран. В России и европейских странах консоль стала доступна с 19 ноября.