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Ибрагимович подарил игрокам «Милана» по PlayStation 5

01:50
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович решил необычным образом повысить моральный дух одноклубников. 39-летний швед подарил всем по новой игровой приставке PlayStation 5. В четверг ряд игроков опубликовали в Instagram истории с благодарностями.

Примечательно, что несколько лет назад Ибрагимович был послом главного конкурента Sony — игровой приставки Xbox One.

PlayStation5 вышла 12 ноября в США, Мексике, Японии и ряде других стран. В России и европейских странах консоль стала доступна с 19 ноября.

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