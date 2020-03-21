Ибрагимович «пинает» коронавирус: швед напомнил о сборе средств

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в Twitter напомнил о сборе средств на борьбу с коронавирусом. Он разместил объявление о пожертвованиях на краудфандинговой платформе gofundme.com.

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Fai la differenzahttps://t.co/6o2cvUwEK6 — Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra_official) March 20, 2020

«В момент чрезвычайной ситуации, с которой столкнулась Италия, мы решили организовать сбор средств, которые будут пожертвованы организации Humanitas для оказания помощи врачам интенсивной терапии и скорой помощи в больницах Роццано, Милана, Бергамо, Кастелланцы и Турина», — говорится в сообщении.

На данный момент собрано 275 тысяч евро из заявленного миллиона. Примечательно, что в качестве иллюстрации сбора денег использован силуэт Ибрагимовича, который вместо мяча пинает схематичное изображение коронавируса.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 234 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 84 тысяч выздоровели, 9861 человек умер. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 3405 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

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