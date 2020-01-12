Форвард «Милана» Златан Ибрагимович, который отметился голом после возвращения в итальянскую команду в матче 19-го тура серии А против «Кальяри» (2:0), стал первым игроком, который забивал в 1990-х (один гол), 2000-х (169 голов), 2010-х (304 гола) и 2020-х годах.

На счету Златана 2 игры за «Милан» в текущем сезоне и один гол. Ибрагимович подписал контракт с итальянским клубом 2 января 2020-го.

38-летний швед ранее выступал за «Мальме», «Ювентус», «Аякс», «Интер», «Барселона», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси».