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Ибрагимович перенес операцию на колене. Он собирается продолжить карьеру

Ибрагимович перенес успешную операцию на колене
Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, что нападающий Златан Ибрагимович перенес операцию на колене.

«Златану была сделана успешная операция. Он хочет продолжать играть», — приводит слова тренера в Twitter журналист Николо Скира.

Ранее появлялась информация, что на восстановление ему форварду потребуется более полугода. Итальянский клуб готов предложить 40-летнему шведу новый контракт.

В прошедшем сезоне Ибрагимович забил восемь мячей и отдал три результативные передачи за «Милан» во всех турнирах. В составе «россонери» он стал чемпионом Италии.

Златан Ибрагимович
ФК Милан
Стефано Пиоли
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Салернитана – Удинезе
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 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

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Лаутаро Мартинес

Интер

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П
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Хакан Чалханоглу

Интер

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Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

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Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

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 29 1 11
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