Ибрагимович перенес операцию на колене. Он собирается продолжить карьеру

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, что нападающий Златан Ибрагимович перенес операцию на колене.

«Златану была сделана успешная операция. Он хочет продолжать играть», — приводит слова тренера в Twitter журналист Николо Скира.

Ранее появлялась информация, что на восстановление ему форварду потребуется более полугода. Итальянский клуб готов предложить 40-летнему шведу новый контракт.

В прошедшем сезоне Ибрагимович забил восемь мячей и отдал три результативные передачи за «Милан» во всех турнирах. В составе «россонери» он стал чемпионом Италии.