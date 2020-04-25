Ибрагимович останется в «Милане», если Пиоли продолжит тренировать клуб

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович еще не принял решение по поводу продления контракта клуба, сообщает Corriere della Sera. Форвард может остаться в клубе, если будет доволен кандидатурой главного тренера. Отмечается, что 38-летний швед заинтересован в том, чтобы Стефано Пиоли продолжал тренировать «Милан».

Если клуб возглавит Ральф Рангник, Ибрагимович с большой вероятностью уйдет из команды.

В текущем сезоне Ибрагимович провел 8 матчей и забил 3 гола в чемпионате Италии. К «Милану» он присоединился в начале года.