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Ибрагимович останется в «Милане», если клуб выйдет в Лигу чемпионов

10:44
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Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о деталях контракта с форвардом Златаном Ибрагимовичем.

— С Ибрагимовичем у нас контракт на шесть месяцев с автоматическим продлением на случай, если мы попадем в Лигу чемпионов, — приводит слова Мальдини Sky Sport Italia. - Если мы этого не сделаем, то вполне естественно, что мы сядем за стол переговоров.

Со Златаном всегда нужно личное обсуждение, в котором должен быть открытый диалог. Так было всегда, иначе он не приехал бы к нам.

В текущем сезоне 38-летний швед провел 7 матчей в серии А, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.

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