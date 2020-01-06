Ибрагимович остался в запасе «Милана» в своем первом матче после возвращения в команду

Стал известен стартовый состав «Милана» на матч 18-го тура чемпионата Италии против «Сампдории», информирует пресс-служба «россонери». В запасе «Милана» остался форвард Златан Ибрагимович.

38-летний швед вернулся в «Милан» 2 января. Для Златана эта игра станет первой после возвращения в итальянскую команду.