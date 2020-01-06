Ибрагимович остался в запасе «Милана» в своем первом матче после возвращения в команду
16:10
Стал известен стартовый состав «Милана» на матч 18-го тура чемпионата Италии против «Сампдории», информирует пресс-служба «россонери». В запасе «Милана» остался форвард Златан Ибрагимович.
38-летний швед вернулся в «Милан» 2 января. Для Златана эта игра станет первой после возвращения в итальянскую команду.
Стартовый состав «Милана»: Доннарумма — Калабрия, Музаккьо, Романьоли, Тео Эрнандез — Крунич, Беннасер, Бонавентура — Сусо, Пентек, Чалханоглу.
Here's our first line-up of the year! C'mon boys! ??— AC Milan (@acmilan) January 6, 2020
Cos? in campo per la prima del 2020: forza ragazzi! ??#MilanSampdoria #SempreMilan@BioscalinITA pic.twitter.com/GH4iyK3vbx
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