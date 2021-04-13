Ибрагимович оштрафован и дисквалифицирован на один матч

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович дисквалифицирован на один матч, сообщает football-italia.

По данным источника, дисциплинарная комиссия дисквалифицировала 39-летнего шведа на один матч и оштрафовала его на 5 тысяч евро «за неуважительную критику в адрес официального лица матча».

Напомним, в игре 30-го тура серии А «Милан» — «Парма» (2:0) футболист был удален за конфликт с арбитром Фабио Марески. Сообщалось, что Ибрагимович подаст апелляцию на красную карточку.