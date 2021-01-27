Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Ибрагимович опроверг, что оскорбил Лукаку на расистской почве

02:43
26 января. Ромелу Лукаку и Златан Ибрагимович. Фото Twitter
26 января. Ромелу Лукаку и Златан Ибрагимович. Фото Twitter

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович отрицает какие-либо расистские оскорбления в адрес форварда «Интера» Ромелу Лукаку во время матча Кубка Италии. 39-летний швед сказал сопернику: «Делай свое вудуское дерьмо», что было расценено как расизм.

Однако, представители «Милана» заявили, что это является отсылкой на цитату главного акционера «Эвертона» Фархада Мошири, который в январе 2018 года сообщил, что Лукаку отказался от нового контракта из-за «вудуистского послания». Тогда бельгийский нападающий опровергал данные заявления руководителя клуба, но фраза попала в заголовки многих газет.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир