Ибрагимович опроверг, что оскорбил Лукаку на расистской почве

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович отрицает какие-либо расистские оскорбления в адрес форварда «Интера» Ромелу Лукаку во время матча Кубка Италии. 39-летний швед сказал сопернику: «Делай свое вудуское дерьмо», что было расценено как расизм.

Однако, представители «Милана» заявили, что это является отсылкой на цитату главного акционера «Эвертона» Фархада Мошири, который в январе 2018 года сообщил, что Лукаку отказался от нового контракта из-за «вудуистского послания». Тогда бельгийский нападающий опровергал данные заявления руководителя клуба, но фраза попала в заголовки многих газет.