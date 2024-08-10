Ибрагимович объяснил подписание Мораты в «Милан»
Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович объяснил переход нападающего Альваро Мораты в клуб.
«Я хорошо знаю, как бывший игрок, что хороший футболист должен проявлять себя не только на поле, но и вне поля. Должен быть баланс, и у Мораты он есть. Не сомневаюсь, что он оптимально впишется в команду. Его ждут все. Всем хочется поскорее узнать его и поработать с ним. Мората знает ДНК «Милана», и у него амбициозные планы», — приводит слова Ибрагимовича pianetamilan.it.
31-летний испанец подписал контракт с «Миланом» до 30 июля 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает сумму перехода Мораты в 13 миллионов евро.
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|Ювентус
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|Рома
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11
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|0-0
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12
|Монца
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|0-0
|0
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13
|Верона
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|0
|0-0
|0
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14
|Лечче
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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15
|Удинезе
|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Парма
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Комо
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|0
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20
|Венеция
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|17.08
|19:30
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Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
|19:30
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Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
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Милан – Торино
|- : -
|17.08
|21:45
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Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
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Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
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Лацио – Венеция
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|19.08
|19:30
|
Лечче – Аталанта
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Ювентус – Комо
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