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Ибрагимович объяснил, почему не хочет работать тренером

Виктория Кравченко
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Златан Ибрагимович.
Фото Global Look Press

Бывший футболист Златан Ибрагимович рассказал, почему не хочет работать тренером.

«Вы видите у меня седые волосы? Волосы полностью поседеют после одной недели работы тренером. Рабочий день тренера длится до 12 часов. У тебя совершенно нет свободного времени», — цитирует Ибрагимовича The Athletic.

Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом 2023 года. Его последним клубом стал «Милан». С 62 голами форвард является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции. На данный момент он является советником владельцев «Милана».

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