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Ибрагимович объяснил, чем занимается в «Милане»

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, чем занимается в миланском клубе.

«Моя роль — объединять всех, быть лидером сверху и следить за тем, чтобы структура и организация работали. Держать всех в тонусе», — цитирует шведа The Athletic.

42-летний Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом 2023 года. Его последним клубом стал «Милан». С 62 голами форвард является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции. На данный момент он является советником владельцев «Милана».

Златан Ибрагимович
ФК Милан
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