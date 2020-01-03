Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович отметил, что уже не будет играть так, как в 28 лет.

— До травмы я много думал, что делать, но позже я был счастлив, потому что многие думали, что я никогда не вернусь, — цитирует Marca Ибрагимовича. — Пока могу играть, я буду это делать. Конечно, уровень может измениться, но я все еще могу действовать на высоком уровне. Это не будет похоже на то, как я играл в 28 лет. Это невозможно, потому что мы физически меняемся. Я хочу повеселиться на поле и помочь команде по максимуму. Я хочу ощутить газон. Я предпочитаю, чтобы мне свистели, чтобы у меня в крови было больше адреналина в организме. Я не видел, чтобы многие 38 — летние игроки возвращались в такой большой клуб, а это значит, что «Милан» верит в меня.

38-летний форвард вернулся в клуб, цвета которого защищал с 2010 по 2012 год. Его контракт рассчитан до лета 2020 года с возможностью продления на год. Ибрагимович может провести первый матч за «Милан» с 2012 года уже 6 января в матче против «Сампдории».