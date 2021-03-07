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Ибрагимович — о новом контракте с «Миланом»: «Мальдини может просто позвонить мне»

23:36
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не исключил, что продлит контракт с клубом.

«У меня здесь все хорошо. Если Паоло Мальдини захочет, то может просто позвонить мне», — приводит слова Ибрагимовича в Twitter журналист Никола Скира.

Действующий контракт 39-летнего шведа с «Миланом» истекает по окончании сезона.

В текущем сезоне Ибрагимович провел 14 матчей в серии А, забил 14 голов и сделал 1 результативную передачу.

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