Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не исключил, что продлит контракт с клубом.

«У меня здесь все хорошо. Если Паоло Мальдини захочет, то может просто позвонить мне», — приводит слова Ибрагимовича в Twitter журналист Никола Скира.

Действующий контракт 39-летнего шведа с «Миланом» истекает по окончании сезона.

В текущем сезоне Ибрагимович провел 14 матчей в серии А, забил 14 голов и сделал 1 результативную передачу.