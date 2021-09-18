Ибрагимович не сыграет против «Ювентуса»
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович не примет участия в матче 4-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса», сообщает Corriere dello Sport. Футболист восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.
Матч «Ювентус» — «Милан» состоится в воскресенье, 19 сентября. Начало — в 21.45 (мск).
Ибрагимович забил гол в матче 3-го тура чемпионата Италии против «Лацио». Это был его первый выход на поле с 9 мая, когда он получил травму, из-за которой пропустил Евро-2020 и стартовые туры чемпионата Италии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю