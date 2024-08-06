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Ибрагимович назвал себя феноменом природы

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Милана», «ПСЖ», «Барселоны» Златан Ибрагимович назвал себя феноменом природы и назвал вид спорта, который его привлекает.

«У меня быстрые ноги и хорошая координация. Я — феномен природы. Я не пытаюсь произвести впечатление, это факт. Еще меня увлекает адреналин в тхэквондо. Мне нравятся поединки. В них чувствуешь себя по-настоящему живым. Это единственное, чего мне не хватает в футболе», — цитирует Ибрагимовича The Athletic.

Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом 2023 года. Его последним клубом стал «Милан». С 62 голами форвард является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции.

Златан Ибрагимович
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Ибрагимович объяснил, почему не хочет работать тренером
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17
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