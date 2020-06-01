Ибрагимович на этой неделе вернется в Италию для прохождения медосмотра
15:23
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович вернется в Италию из Швеции, сообщает Tuttosport.
По сведениям источника, 38-летний швед прилетит для прохождения доолнительного медосмотра, чтобы уточнить степень травмы. Ранее сообщалось, что форвард пропустит около месяца из-за повреждения подошвенной мышцы правой голени.
В текущем сезоне Златан провел десять матчей за «Милан» и забил четыре мяча при одной голевой передаче.
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