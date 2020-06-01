Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Ибрагимович на этой неделе вернется в Италию для прохождения медосмотра

15:23
Теги:

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович вернется в Италию из Швеции, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, 38-летний швед прилетит для прохождения доолнительного медосмотра, чтобы уточнить степень травмы. Ранее сообщалось, что форвард пропустит около месяца из-за повреждения подошвенной мышцы правой голени.

В текущем сезоне Златан провел десять матчей за «Милан» и забил четыре мяча при одной голевой передаче.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир