Ибрагимович на этой неделе вернется в Италию для прохождения медосмотра

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович вернется в Италию из Швеции, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, 38-летний швед прилетит для прохождения доолнительного медосмотра, чтобы уточнить степень травмы. Ранее сообщалось, что форвард пропустит около месяца из-за повреждения подошвенной мышцы правой голени.

В текущем сезоне Златан провел десять матчей за «Милан» и забил четыре мяча при одной голевой передаче.