Ибрагимович может завершить карьеру по окончании сезона

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пока не определился, когда будет заканчивать карьеру, пишет время швед часто травмируется.

Есди Ибрагимовичу выиграть чемпионат с «Миланом», он готов покинуть команду.

За 23-летнюю карьеру Ибрагимович забил 559 голов.

В сезоне-2021/22 форвард провел за «Милан» 23 матча и забил 8 голов.

После 31-го тура серии А миланский клуб идет на первом месте в турнирной таблице, имея 67 очков.