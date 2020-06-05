Ибрагимович может восстановиться от травмы к началу июля

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович должен успеть восстановиться от травмы к матчу 30-го тура чемпионата Италии против «Лацио», который запланирован на 4 июля, сообщает Corriere dello Sport.

Ранее 38-летний швед заработал повреждение подошвенной мышцы правой голени. Сообщалось, что игрок пропустит около месяца и восстановится к матчу 31-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса», который состоится 7 июля.

В сезоне-2019/20 Ибрагимович провел за «Милан» 10 матчей, на его счету 4 гола и 1 результативная передача.