Ибрагимович может стать футбольным агентом

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может начать карьеру футбольного агента, утверждает Calciomercato.

Футболист отказывается продлевать контракт и задумался об уходе из клуба, так как разочарован увольнением руководителя футбольного отдела Звонимира Бобана.

Если Ибрагимович завершит карьеру, то может стать партнером своего агента Мино Райолы.

38-летний Ибрагимович в текущем сезоне провел 10 матчей за «Милан» и забил четыре мяча при одной голевой передаче.