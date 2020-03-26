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Новости   //    Футбол   //    Италия

Ибрагимович может стать футбольным агентом

00:05
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Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может начать карьеру футбольного агента, утверждает Calciomercato.

Футболист отказывается продлевать контракт и задумался об уходе из клуба, так как разочарован увольнением руководителя футбольного отдела Звонимира Бобана.

Если Ибрагимович завершит карьеру, то может стать партнером своего агента Мино Райолы.

38-летний Ибрагимович в текущем сезоне провел 10 матчей за «Милан» и забил четыре мяча при одной голевой передаче.

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