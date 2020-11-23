Ибрагимович может пропустить 3-4 недели из-за травмы

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил травму в матче 8-го тура серии А против «Наполи» (3:1). Утренние тесты выявили у форврада повреждение сгибателя левого бедра. По предварительным оценкам, футболист пропустит от 3 до 4 недель, сообщает Sky Sport.

Точные сроки восстановления 39-летнего шведа станут известны после углубленного обследования.

В текущем сезоне Ибрагимович провел шесть матчей в серии А, в которых забил 10 голов.