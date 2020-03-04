Нападающий Златан Ибрагимович может покинуть «Милан» летом, сообщает Calciomercato.

По информации источника, агент 38-летнего шведа Мино Райола собирается искать клиенту новую команду в связи с перестановками в руководстве «россонери». Ранее «Милан» покинул директор клуба Звонимир Бобан, ожидается, что из клуба также уйдет Паоло Мальдини, который занимает пост технического директора.

Ибрагимович присоединился к «Милану» в январе 2020 года, на его счету 3 гола и 1 результативная передача в 9 матчах за команду в сезоне-2019/20. Контракт шведа с «россонери» рассчитан до конца июня 2020 года с опцией продления на еще один год.