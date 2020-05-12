Ибрагимович может покинуть «Милан», если из клуба уйдет Мальдини

Будущее форварда «Милана» Златана Ибрагимовича в клубе зависит от технического директора Паоло Мальдини, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, если в миланский клуб придет Ральф Рангник, то Мальдини, скорее всего, покинет команду. Это отрицательно скажется на возможности остаться 38-летнего шведа, который может продлить контракт этим летом.

Если Мальдини покинет клуб, то Златан тоже уйдет из «Милана».

В текущем сезоне на счету Ибрагимовича 10 матчей во всех турнирах за клуб, в которых хабил 4 гола и сделал результативную передачу.