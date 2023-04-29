Ибрагимович может перейти в «Монцу»
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в «Монце», сообщает инсайдер Николо Скира.
По информации источника, швед планировал продлить контракт с россонери, но в руководстве команды не могут определиться с будущим форварда. Если «Милан» решит не продлевать контракт с Ибрагимовичем, то игрока попытается подписать «Монца».
41-летний форвард выступает за команду с 2020 года. Ранее он уже играл за «Милан» с 2010 по 2012 годы.
В текущем сезоне он сыграл 4 матча в серии А, забив один гол.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|32
|25
|4
|3
|68-22
|79
|
2
|Лацио
|32
|18
|7
|7
|50-24
|61
|
3
|Ювентус
|31
|18
|5
|8
|47-26
|59
|
4
|Рома
|32
|17
|6
|9
|44-30
|57
|
5
|Милан
|32
|16
|9
|7
|52-38
|57
|
6
|Интер
|32
|18
|3
|11
|54-35
|57
|
7
|Аталанта
|32
|16
|7
|9
|53-37
|55
|
8
|Фиорентина
|32
|12
|9
|11
|42-36
|45
|
9
|Болонья
|31
|12
|8
|11
|40-39
|44
|
10
|Монца
|32
|12
|8
|12
|40-43
|44
|
11
|Сассуоло
|32
|12
|7
|13
|40-47
|43
|
12
|Торино
|32
|11
|9
|12
|33-38
|42
|
13
|Удинезе
|32
|10
|12
|10
|42-40
|42
|
14
|Салернитана
|32
|7
|13
|12
|38-51
|34
|
15
|Эмполи
|32
|7
|11
|14
|26-42
|32
|
16
|Лечче
|32
|7
|10
|15
|27-38
|31
|
17
|Специя
|32
|5
|12
|15
|26-51
|27
|
18
|Верона
|32
|6
|9
|17
|27-45
|27
|
19
|Кремонезе
|32
|3
|11
|18
|28-58
|20
|
20
|Сампдория
|32
|3
|8
|21
|20-57
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.04
|19:30
|
Лечче – Удинезе
|1 : 0
|28.04
|21:45
|
Специя – Монца
|0 : 2
|29.04
|19:00
|
Рома – Милан
|1 : 1
|29.04
|21:45
|
Торино – Аталанта
|1 : 2
|30.04
|13:30
|
Интер – Лацио
|3 : 1
|30.04
|16:00
|
Кремонезе – Верона
|1 : 1
|30.04
|16:00
|
Наполи – Салернитана
|1 : 1
|30.04
|16:00
|
Сассуоло – Эмполи
|2 : 1
|30.04
|19:00
|
Фиорентина – Сампдория
|5 : 0
|30.04
|21:45
|
Болонья – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|17
|
|
Мбала Нзола
Специя
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|18
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|30
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|23
|1
|0
Новости