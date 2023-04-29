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29 апреля, 13:13

Ибрагимович может больше не сыграть в этом сезоне серии А

Виктория Кравченко
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Нападающий «Милана» Златана Ибрагимович, вероятно, не сыграет больше в этом сезоне, сообщает Football Italia. После утреннего обследования подтвердилось, что у шведа мало шансов вернуться до конца розыгрыша.

У 41-летнего шведа летом заканчивается контракт. «Милан» не будет предлагать игроку новое соглашение. Однако футболист сообщал, что не собирается завершать карьеру.

Ибрагимович недавно восстановился от травмы и впервые за долгое время был включен в заявку россонери, но не смог выйти на поле, так как повредил икроножную мышцу, когда разминался.

Златан Ибрагимович
ФК Милан
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2
 Лацио 32 18 7 7 50-24 61
3
 Ювентус 31 18 5 8 47-26 59
4
 Рома 32 17 6 9 44-30 57
5
 Милан 32 16 9 7 52-38 57
6
 Интер 32 18 3 11 54-35 57
7
 Аталанта 32 16 7 9 53-37 55
8
 Фиорентина 32 12 9 11 42-36 45
9
 Болонья 31 12 8 11 40-39 44
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 Монца 32 12 8 12 40-43 44
11
 Сассуоло 32 12 7 13 40-47 43
12
 Торино 32 11 9 12 33-38 42
13
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 Салернитана 32 7 13 12 38-51 34
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 Эмполи 32 7 11 14 26-42 32
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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