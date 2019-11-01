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Ибрагимович мог вернуться в «Милан» год назад

12:48
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Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович мог вернуться в Италию год назад. Как сообщает Calciomercato, 38-летний швед был готов вернуться в «Милан» и согласовал контракт с клубом, однако сами миланцы отказались от подписания Ибрагимовича. По данным источника, директор клуба Иван Газидис посчитал сделку слишком дорогой, поэтому отменил ее.

Напомним, что Ибрагимович играл в «Милане» с 2010 по 2012 год, забив 56 мячей в 85 матчах. Ближайшей зимой швед может вернуться в Италию, о чем ранее сам заявлял.

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