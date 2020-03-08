Ибрагимович и Пандев снова забили в одном матче спустя 16 лет

Нападающие «Милана» и «Дженоа» — 38-летний Златан Ибрагимович и 36-летний Горан Пандев — забили по голу в матче 26-го тура чемпионата Италии. Генуэзцы выиграли со счетом 2:1.

Это вторая игра серии A, в которой отличились оба этих футболиста. Первая была 16 лет назад — Ибрагимович забил за «Ювентус», Пандев — за «Лацио» (2:1).

Добавим, что в еще одной сегодняшней игре итальянского чемпионата отличился еще один ветеран: 37-летний форвард «Сампдории» Фабио Квальярелла оформил дубль против «Вероны» (2:1).