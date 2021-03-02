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Ибрагимович и Михайлович выступят на фестивале итальянской песни

10:07
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович и главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович выступят на фестивале итальянской песни в Сан-Ремо, сообщает журналист Альфредо Педулла.

Футболист и специалист споют дуэтом композицию Io Vagabondo («Я — бродяга») группы Nomadi.

«Танцевать и петь я умею хуже всего. Ибра тоже ужасно поет. Но мы сможем рассмешить людей», — цитирует Михайловича Sky Italia

Фестиваль состоится со 2 по 6 марта. Михайлович и Ибрагимович выступят 4 марта.

Вчера, 1 марта, стало известно, что из-за травмы 39-летний швед пропустит оба матча 1/8 финала Лиги Европы. У игрока травма приводящей мышцы бедра.

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