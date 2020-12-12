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Ибрагимович хотел бы сыграть с сыном сына Паоло Мальдини

03:34
Златан Ибрагимович. Фото Instagram
Златан Ибрагимович. Фото Instagram
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович признался, что испытывает особенные чувства, играя с Даниэлем Мальдини. Ранее швед играл против его отца, бывшего защитника Паоло Мальдини.

— Чувствую, что был в разных поколениях, — цитирует BBC Ибрагимовича. — Я играл против Паоло Мальдини, а теперь играю с его сыном Даниэлем. Надеюсь, что также смогу сыграть с сыном Даниэля, это было бы чудом.

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