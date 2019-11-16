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Ибрагимович хочет зарабатывать 1 миллион евро в месяц

13:37
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Итальянская пресса сообщает о том, какой контракт хочет получить нападающий Златан Ибрагимович, рассчитывающий вернуться в серию А. Как сообщает La Repubblica, 38-летний швед хочет подписать договор до конца сезона и получать 1 миллион евро в месяц.

Интерес к Ибрагимовичу проявляют «Милан», «Фиорентина», «Болонья», «Наполи» и «Рома». Более других заинтересованность проявил «Милан», который, по данным источника, готов заплатить Ибрагимовичу 4 миллиона евро за полгода. Швед ранее играл в «Милане» с 2010 по 2012 год.

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