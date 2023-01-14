Ибрагимович до сих пор испытывает болевые ощущения в травмированном колене

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович до сих пор испытывает болевые ощущения в травмированном колене, утверждает MilanNews.it со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Если раньше предполагалось, что 41-летний игрок сможет вернуться на поле в середине февраля, то сейчас вероятен вариант, при котором сроки сдвинутся.

В текущем сезоне Ибрагимович не провел ни одного матча из-за восстановления после операции.

Прошлым летом швед подписал с миланцами соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2023 года.

В минувшем сезоне Ибрагимович провел 27 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.