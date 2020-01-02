Ибрагимович будет играть в «Милане» под 21-м номером

Нападающий Златан Ибрагимович 2 января прилетел в Милан для медобследования и подписания контракта с «россонери». 38-летний швед подпишет договор с «Миланом» до конца сезона-2019/20 с возможностью продления еще на год. Он будет выступать в команде под 21-м номером.

За игру во второй части сезона Ибрагимович получит 3,5 миллиона евро плюс 500 тысяч, если клуб попадет в еврокубки. Миланцы автоматически продлят контракт с футболистом, если он примет участие в 50 процентах матчей до конца сезона. Если итальянцы продлят контракт со шведом, то в следующем сезоне его зарплата составит 6 миллионов евро в год.

Ибрагимович ранее уже играл за «Милан» и по разу выиграл с ним чемпионат (2010/11) и Суперкубок Италии (2011).