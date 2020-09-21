«Милан» обыграл «Болонью» в матче 1-го тура чемпионата Италии — 2:0. Оба мяча провел 38-летний форвард красно-черных Златан Ибрагимович.

Швед забивает в четвертой официальной игре подряд. В нынешнем сезоне на его счету три гола в двух играх (еще один — в матче Лиги Европы против «Шемрок Роверс» — 2:0). Кроме того, Ибрагимович уже 22 сезона подряд забивает в элитных дивизионах.

Чемпионат Италии

Серия А

1-й тур

«Милан» — «Болонья» — 2:0 (1:0)

Голы: Ибрагимович, 35 (1:0). Ибрагимович, 51 — с пенальти (2:0).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер (Дуарте, 72), Калабрия, Эрнандез, Габбиа, Хакан Чалханоглу (Диас, 71), Беннасер (Крунич, 86), Кессье (Тонали, 77), Ибрагимович, Ребич, Самуэль Кастильехо (Салемакерс, 46).

«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Данилу Ларанжейра, Дейкс, Томиясу, Сориано (Сванберг, 80), Схаутен, Домингес (Сансоне, 57), Паласио (Сантандер, 80), Орсолини (Сков Ольсен, 57), Барроу (Виньято, 83).

Предупреждения: Домингес, 18. Дейкс, 31. Самуэль Кастильехо, 40. Томиясу, 74. Сансоне, 81. Крунич, 86. Габбиа, 89.

Удаление: Дейкс, 88.

Судья: Ла Пенна.

21 сентября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».