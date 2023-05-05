Ибрагимович близок к переходу в «Монцу». У футболиста есть устная договоренность с клубом

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович близок к переходу в «Монцу», сообщает FootMercato.

По информации издания, у шведского форварда есть устная договоренность с «Монцей».

Сообщается, что 41-летний футболист, скорее всего, не продлит контракт с «Миланом».

Форвард выступает за «Милан» с 2020 года. Ранее он уже играл за россонери с 2010 по 2012 годы.

Ибрагимович из-за травм пропустил почти весь сезон. Он сыграл 4 матча в серии А, забив один гол.