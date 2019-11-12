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Ибрагимович близок к переходу в «Болонью» из-за дружбы с Михайловичем

16:31
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Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович склоняется к переходу в «Болонью», сообщает Corriere dello Sport.

По мнению источника, вариант с итальянским клубом находится в приоритете у 38-летнего шведа. Главный тренер команды Синиша Михайлович позвонил Ибрагимовичу и позвал его «приехать и повеселиться, развлекая всю Италию».

Сообщается, что нападающий примет решение до 10 декабря.

Ибрагимович дружит с Михайловичем, который в настоящее время проходит курс лечения от лейкемии.

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