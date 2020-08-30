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«Ибра вернулся!» «Милан» дал понять, что Ибрагимович остается

02:38
Златан Ибрагимович. Фото ФК "Милан".
Златан Ибрагимович. Фото ФК "Милан".
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович продлит контракт с клубом на сезоне-2020/21. Об этом свидетельствует запись в официальном Twitter клуба.

«Ибра вернулся!», — говорится в сообщении.

По информации итальянских СМИ, соглашение между сторонами будет рассчитано на один год, а зарплата шведа составит 6 миллионов евро.

38-летний Златан Ибрагимович присоединился к «Милану» в январе 2020 года. В завершившемся сезоне шведский форвард провел в составе красно-черных 20 матчей и забил 11 мячей.

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