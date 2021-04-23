Ибагимович заявил, что хотел бы остаться в «Милане» на всю жизнь

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал продление контракта с клубом.

«Я очень счастлив. Я ждал этого дня, и теперь у меня есть еще один год, это действительно важно для меня. Я всегда говорил, что играть за «Милан» — это как быть дома. Это действительно похоже на мой дом. Если я смогу остаться здесь на всю жизнь, я с радостью останусь», — приводит слова Ибрагимовича пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано до конца следующего сезона. В составе команды Ибрагимович провел в общей сложности 130 матчей, в которых забил 84 гола и сделал 32 голевые передачи.

В текущем сезоне 39-летний швед участвовал в 17 матчах серии А, забив 15 голов и сделав 2 результативные передачи.