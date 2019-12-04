«И победителями стали...» Совместное фото Дибалы и Роналду

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала опубликовал в своем Instagram фотографию с форвардом Криштиану Роналду.

«И победителями стали...» — подписал фото 26-летний Дибала.

В текущем сезоне аргентинский форвард провел 17 матчей за туринцев, забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи. 34-летний Роналду — 16 игр, 7 голов и одна результативная передача.

Ранее португалец был признан лучшим игроком чемпионата Италии по итогам прошлого сезона.

Дибала может продлить контракт с «Ювентусом»