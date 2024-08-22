Хвича Кварахцелия стал отцом

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия в соцсетях сообщил, что у него родился сын.

Ребенок родился 21 августа. Его назвали Дамиан.

«Самый счастливый день в моей жизни, 21 августа 2024 года. Дамиан Кварацхелия», — написал Кварацхелия.

23-летний вингер выступает за «Наполи» с 2022 года. Он провел за команду 90 матчей, забил 25 мячей и сделал 26 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 80 миллионов евро.

Ранее Кварацхелия играл за «Динамо» Батуми, «Рубин», «Локомотив», «Рустави» и «Динамо» Тбилиси.