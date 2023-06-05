Кварацхелия — о своем будущем: «Я люблю «Наполи». Болельщики могут быть спокойны»

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о своем будущем в неаполитанской команде.

«Могут ли болельщики «Наполи» быть спокойны? Конечно, они могут быть уверены. Я люблю «Наполи», — приводит слова Кварацхелии DAZN.

Ранее Кварацхелия был признан лучшим игроком сезона в серии А. Этот сезон стал для грузинского вингера дебютным в чемпионате Италии. Летом 2022 года он перешел в «Наполи» из «Динамо» Батуми. До этого Хвича выступал в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив».

Всего он сыграл за неаполитанский клуб 33 матча, забил 12 голов и отдал 13 результативных передач.