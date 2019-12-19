Художник, создавший триптих с обезьянами для серии А, извинился за свою работу

Художник Симоне Фугадзотто извинился за свою работу с триптихом обезьян, которая была направлена на борьбу с расизмом в чемпионате Италии.

— Я думаю, что нужно извиниться ради тех людей, которым мы хотели помочь, а также для тех, кого мы рассердили из-за недоразумения, — цитирует Фугадзотто La Repubblica. - Мы хотели создать серьезный защитный механизм, чтобы риторика была не такой, как раньше. Мы хотели, чтобы это было что-то сильное.