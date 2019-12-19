Художник, создавший триптих с обезьянами для серии А, извинился за свою работу
19:35
Художник Симоне Фугадзотто извинился за свою работу с триптихом обезьян, которая была направлена на борьбу с расизмом в чемпионате Италии.
— Я думаю, что нужно извиниться ради тех людей, которым мы хотели помочь, а также для тех, кого мы рассердили из-за недоразумения, — цитирует Фугадзотто La Repubblica. - Мы хотели создать серьезный защитный механизм, чтобы риторика была не такой, как раньше. Мы хотели, чтобы это было что-то сильное.
Я часто хожу на стадионы, фанаты поют обезьяньи уханья всем чернокожим игрокам и кидают в них бананы. Я был свидетелем этого беспорядка, и когда ко мне пришли для идеи кампании, я решил сделать обезьян: кавказская обезьяна, азиатская обезьяна и африканская обезьяна.
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