Хуан Себастьян Верон: «Никогда не думал, что Индзаги станет топ-тренером»

Бывший полузащитник «Лацио» Хуан Себастьян Верон считает, что римский клуб и «Интер» могут навязать «Ювентусу» борьбу за чемпионский титул в этом сезоне. По словам аргентинца, он не ожидал, что его экс-партнер по команде Симоне Индзаги станет тренером. Индзаги руководит «Лацио» с 2016 года.

— Я все еще ставлю на «Ювентус», они по-прежнему сильнее, — цитирует Football Italia Верона. — Но «Интер» и «Лацио» неплохо выступают и могут навязать борьбу до конца сезона.

Думал ли я, что Индзаги станет топ-тренером? Честно говоря, никогда, вообще никогда. Но мы все становимся взрослее. Он многому научился.